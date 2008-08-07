На шахті ім. Карла Маркса знайшли останки загиблих гірників

Виявлено фрагменти тіл гірників, загиблих на шахті імені Карла Маркса в Єнакієво під час вибуху 8 червня поточного року. Про це сьогодні журналістів повідомив начальник територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області Микола Малєєв.

«На шахті імені Карла Маркса зараз ведуться аварійно-відновні роботи і пошук потерпілих. Імовірно 9 осіб у кліті. До кліті вже дійшли, зрізали верхній поверх кліті, дістали фрагменти тіл загиблих. Зараз відбувається їх ідентифікація», - сказав М. Малєєв.

Що стосується подальшої долі шахти, то поки вона не відома, повідомляє Остров.

«Вивчається питання, чи вигідно економічно відновлювати шахту або ж почати її ліквідацію, зараз це питання вирішується в Міністерстві вугільної промисловості», - відзначив М. Малєєв.

Вибух на шахті імені Карла Маркса в Єнакієво стався рано вранці 8 червня. У момент події під землею знаходилися 37 гірників. Вибух був такої сили, що постраждали не тільки ті, хто знаходився під землею, але і п`ять осіб на поверхні. Один шахтар загинув. Тіла ще дванадцяти гірників до цих пір не знайдені. Роботи з ліквідації наслідків аварії на шахті тривають.