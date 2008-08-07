На Тернопільщині за розбещення дитини затримали працівника школи

У Тернопільському районі Тернопільської області за розбещення 6-річної дівчинки затримано працівника школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник обласного управління міліції Віталій МАКСИМОВ.

За його словами, дівчина одразу про все розповіла батькам, після чого чоловіка, 1973 року народження, затримали.

“Зараз проводять перевірку, тривають експертизи - його і дівчини, після чого буде дана правова оцінка. Чи мав намір чоловік зґвалтувати малолітню, покаже слідство”, - сказав В.МАКСИМОВ. Він додав, що цей працівник школи не є педагогом. Розбещення, за його словами, було скоєно в одному з під’їздів.

Загалом цього року, за даними В. МАКСИМОВА, в області трапилося 9 зґвалтувань, усі вони розкриті. Разом з тим начальник управління зауважив, що цих злочинів скоєно на 80% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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