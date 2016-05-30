У Дніпропетровську презентували виставку "Без місця", присвячену переселенцям в Україні

Фестиваль розпочався відкриттям виставки "Без місця", присвяченої переселенцям в Україні, повідомляє Радіо Свобода.

Інсталяцію "Зал прибуття" розташували в залі очікування залізничного вокзалу "Дніпропетровськ-Південний". Витвір дизайнерів має вигляд величезного куба, що складається з різнобарвного, ніби "спресованого" одягу й взуття, що вже були у вжитку.

За словами організаторів, представників об’єднання "Культура медіальна", арт-об’єкт має нагадувати глядачам про проблеми, пов’язані з переселенцями в Україні, а також про цінність людського співчуття знедоленим.

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"Хтось побачить у кубі в поспіху зібрані переселенцями речі, хтось – матеріальні цінності, через які переселенці не полишають своїх напівзруйнованих домівок, ризикуючи життям. А інша людина побачить лахміття, яке замість того, щоб викинути, в пориві співчуття люди передають вимушеним переселенцям. Куб – це позиція. І ми нею обмежені", – кажуть організатори.

Виставку доповнюють два зали з медіа-інсталяціями – "Транзитна зона" та "Зал очікування", де на десятку мультимедійних екранів та на широкому екрані демонструють відеооповіді вимушених переселенців із Донбасу та Криму, які розказують свої історії виїзду з батьківщини й адаптації до нових умов.

Організатори кажуть, що обрали залізничний вокзал "Південний" місцем для виставки не випадково: вокзал із його типовою радянською архітектурою, великим соцреалістичним мозаїчним панно та захаращеною територією бачиться їм як "місце невизначеного стану".

За офіційними даними, наразі у Дніпропетровській області налічується понад 80 тисяч переселенців із Донбасу й Криму.