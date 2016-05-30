У Дніпрі поліція затримала зловмисників, які викрали чоловіка і вимагали за нього викуп

13:26, 30 травня 2016
Суспільство
704 0

У Дніпрі на вихідних поліція затримала двох зловмисників, які викрали чоловіка, вимагаючи викуп за його звільнення.

патрульная полиция / УНИАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, вночі викрадачі зателефонували батькам заручника та заявили, що відпустять сина, коли отримають 40 тис. дол.

За кілька годин зловмисники були затримані.

Читайте такожЗМІ: У Донецьку бойовики відроджують рабство, викрадаючи людей

Співробітники поліції встановили, що викрадачі дали потерпілому деяку суму грошей за допомогу в розмитненні автомобіля під відсотки. Через деякий час ця сума зросла в десятки разів. Шляхом позбавлення волі, викрадачі намагалися отримати від чоловіка борг.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter