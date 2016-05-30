У Дніпрі поліція затримала зловмисників, які викрали чоловіка і вимагали за нього викуп
У Дніпрі на вихідних поліція затримала двох зловмисників, які викрали чоловіка, вимагаючи викуп за його звільнення.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, вночі викрадачі зателефонували батькам заручника та заявили, що відпустять сина, коли отримають 40 тис. дол.
За кілька годин зловмисники були затримані.
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Співробітники поліції встановили, що викрадачі дали потерпілому деяку суму грошей за допомогу в розмитненні автомобіля під відсотки. Через деякий час ця сума зросла в десятки разів. Шляхом позбавлення волі, викрадачі намагалися отримати від чоловіка борг.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).