Керівник закарпатського "Правого сектору" отримав повідомлення про підозру у 15 злочинах - ЗМІ

Про це він повідомив місцевому виданню Mukachevo.net.

За словами Сачка, Генеральна прокуратура України підозрює його в бандитизмі, злісному опорі правоохоронцям, хуліганстві з особливим цинізмом, вбивствах, організації і керівництві бандою та ще ряді тяжких злочинів. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Олександр Сачко розповів, що повідомлення про підозру надійшло йому поштою і було підписане 23 травня. Зараз він перебуває вдома з родиною і чекає на затримання.

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"Повідомлення мені прийшло поштою, коли я перебував в Києві. Підписане воно 23-ім числом. Очевидно, що ціла слідча комісія Генпрокуратури у складі близько 50 людей цілий рік не знати, що робила, і тепер треба подавати до суду і показувати, що саме вони робили, от і склали "брєдні". Зараз я перебуваю вдома з сім’єю, переховуватись не збираюсь - чекаю затримання", - сказав Сачко виданню.

Лідер осередку "Правого сектору" у Закарпатті стверджує, що збирається захищатися у суді і доводити ГПУ, що він – не злочинець. Його адвокатами стануть Роман Бухтояров та Владислав Добош, які захищають підозрюваних у бійці на Драгобраті членів "ПС".