Окупанти присвоїли Путіну звання "почесного громадянина" Севастополя
12:36, 31 травня 2016Суспільство
360 0
Так званий парламент окупованого Севастополя прийняв постанову «про присвоєння звання «почесний громадянин міста Севастополя» президенту Росії Володимиру Путіну
REUTERS
Про це повідомляє FlashCrimea.
Відзначається, що за ухвалення рішення депутати проголосували одноголосно.
Читайте такожФСБ почала перевірку в Севастополі після гімну зі словами "Росія - божевільна наша держава"
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначенню.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.
18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter