Окупанти присвоїли Путіну звання "почесного громадянина" Севастополя

Про це повідомляє FlashCrimea.

Відзначається, що за ухвалення рішення депутати проголосували одноголосно.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.