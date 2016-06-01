На Грибовицькому звалищі продовжують тліти відходи, можливий новий зсув – львівський УКРОП
15:39, 01 червня 2016Суспільство
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Пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі не можуть повністю загасити через небезпеку нового зсуву.
На Грибовицькому звалищі все ще жевріють відходи / КРІП
Про це в мережі Facebook повідомив депутат Львівської міської ради від «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», голова виконавчого комітету громадської організації «Варта 1» Ігор Зінкевич.
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«Наразі продовжує диміти (горіти) Грибовицьке сміттєзвалище. Залишки пожежі не можуть повноцінно ліквідувати в зв’язку з тим, що на даний момент лити воду в цю частину звалища більше не можна: є загроза нового зсуву і велика тріщина», – написав Ігор Зінкевич.
Депутат також повідомив, що до місця, де тліють відходи, не можуть під’їхати пожежні машини, а іншої техніки для остаточної ліквідації пожежі немає.
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