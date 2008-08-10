На Сумщині поцупили майже 500 музейних експонатів

У місті Ромни Сумської області в ході перевірки, проведеної Роменською міжрайонною прокуратурою, виявлена нестача музейних фондів.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу прокуратури Сумської області Владислав ПРАВДЮК.

Встановлено, що під час їх передачі з Роменського краєзнавчого музею новоствореному комунальному закладу Сумської обласної ради «Державний історико-культурний заповідник «Посулля», зареєстрованому у вересні минулого року, зникло 493 предмети різних груп зберігання – документи, друковані матеріали, фото, нумізматика, живопис, паперові державні знаки, книги тощо – всього на суму понад 100 тис. грн.

За інформацією В.ПРАВДЮКА, опитані під час перевірки працівники закладів зазначили, що вказані музейні цінності могли бути привласнені службовими особами обох музеїв саме в ході перезакріплення груп збереження експонатів.

Що сталося насправді, з’ясує слідство, а поки що, за словами В.ПРАВДЮКА, Роменським міжрайонним прокурором порушено кримінальну справа за фактом розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Триває досудове слідство.