Порошенко посмертно нагородив комбата "Мауглі" орденом Богдана Хмельницького

Президент Петро Порошенко нагородив командира 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади майора Андрія Жука (позивний "Мауглі") орденом Богдана Хмельницького (посмертно).

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Відповідний Указ розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Відзначається, що майора Андрія Жука нагороджено високою державною нагородою за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

"Україна втратила справжнього Воїна", - сказав президент, коли стало відомо про смерть героя.

"Мауглі" загинув 27 травня в зоні АТО, коли бійці 72-ї ОМБР потрапили в засідку ворожих диверсантів.