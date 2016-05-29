У центрі Києва прощаються з комбатом "Мауглі" (фото)
16:46, 29 травня 2016Війна
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У центрі Києва, на Майдані незалежності, відбувається панахида за загиблим комбатом 72-ї окремої механізованої бригади Андрієм Жуком.
"Мауглі" загинув 27 травня / Facebook / Петро Порошенко
27 травня в зоні АТО на Донбасі бійці 72-ї ОМБР потрапили в засідку ворожих диверсантів.
"Війна триває... Потрапили в засідку ДРГ наші хлопці. Був бій, рашистів відігнали. Троє поранених, один, поки везли до шпиталю, помер. Це був комбат-3 72 омбр Андрій Жук (позивний "Мауглі"), - написав у той день військовий журналіст Олександр Шульман.
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29 травня Порошенко доручив нагородити посмертно командира батальйону 72-ї механізованої бригади Збройних сил Андрія Жука з позивним "Мауглі", який загинув напередодні у зоні АТО.
Фото Еспресо
Фото Еспресо
Фото Еспресо
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