У центрі Києва прощаються з комбатом "Мауглі" (фото)

27 травня в зоні АТО на Донбасі бійці 72-ї ОМБР потрапили в засідку ворожих диверсантів.

"Війна триває... Потрапили в засідку ДРГ наші хлопці. Був бій, рашистів відігнали. Троє поранених, один, поки везли до шпиталю, помер. Це був комбат-3 72 омбр Андрій Жук (позивний "Мауглі"), - написав у той день військовий журналіст Олександр Шульман.

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29 травня Порошенко доручив нагородити посмертно командира батальйону 72-ї механізованої бригади Збройних сил Андрія Жука з позивним "Мауглі", який загинув напередодні у зоні АТО.