У Франції вважають, що затриманий СБУ француз є скоріше контрабандистом, ніж терористом

Про це у вівторок повідомив французький прокурор, який займається цією справою, передає Deutsche Welle.

"Цей молодий чоловік невідомий французьким спецслужбам, і судові інстанції зараз схиляються до ймовірного випадку контрабанди зброї", - сказав прокурор Тома Пісо.

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Справу передали у відомство з боротьби з організованою злочинністю після того, як засумнівалися, що йдеться про тероризм і загрозу національній безпеці. Щодо екстрадиції затриманого в Україні громадянина Франції, то, за словами Пісо, говорити про це ще зарано - рішення про надсилання відповідного запиту Україні ще не ухвалене.

За даними Reuters, Франція звернулася до України щодо співпраці у цій справі, проте відповіді від Служби безпеки України досі не отримала. СБУ раніше повідомляла про план затриманого вчинити 15 терактів у Франції.