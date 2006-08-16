Суд дозволив ставити намети під Київською адміністрацією

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва відмовив Київській міській державній адміністрації у задоволенні позовної заяви щодо обмеження прав постраждалих від афери «Еліта-Центр» встановлювати намети біля стін КМДА.

Про це УНІАН повідомила член Ініціативної групи ошуканих інвесторів “Еліта-Центр”, яка представляла постраждалих від афери у суді, Ганна ШМІДТ.

У своєму позові КМДА, за підписом заступника міського голови Віталій ЖУРАВСЬКОГО, просила суд «встановити обмеження щодо реалізації права М.ВАКУЛЕНКОМ, Г.ШМІДТ, О.ПЕТРОВОЮ на встановлення з 15.08.2006 безстроково наметів перед адміністративною будівлею Київської міської державної адміністрації на вул. Хрещатик, 36)». Визнаючи, що напередодні постраждалі від афери «Еліта-Центр» надіслали до КМДА повідомлення про намір проводити акцію протесту з використанням наметів, позивач пояснює свою вимогу тим, що заявниками не було отримано дозволу від Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА, зазначила Г.ШМІДТ.

За її словами, вже другий день під стінами КМДА тривають протести постраждалих від афери групи компаній «Еліта-Центр». Зранку 15-го серпня всього десятеро людей розбили чотири намети, а протягом дня протестуючих вже стало більше ста, додала Г.ШМІДТ.

«Ми вимагаємо від української влади письмових гарантій того, що протягом певного часу для нас буде побудоване житло», - сказала Людмила ГУЛЬБАНІ, одна з постраждалих.

Постраждалі твердять, що з-під стін мерії вони не розійдуться в будь-якому разі. «Навіть якщо нас все-таки змусять прибрати намети, то ми будемо днювати та ночувати на матрацах, стільцях, будь на чому, - заявила Л.ГУЛЬБАНІ. – А якщо наші вимоги не будуть виконані, то 24 серпня ми почнемо безстрокову голодовку».

Довідка УНІАН. Внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» в Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 18 липня заявив, що будівництво житла для ошуканих інвесторів «Еліта-Центр» не розпочнеться, доки Київській міській держадміністрації не буде надано підтверджених Міністерством внутрішніх справ України списків потерпілих від афери «Еліта-Центр».