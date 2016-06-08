Прикордонники виявили гранату та книгу "Україна - це Росія" в українця, який їхав з Донбасу (фото)

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"Так, у контрольний пункт в’їзду/виїзду "Мар’їнка" прибув транспортний засіб "Audi 80", під керуванням 40-річного громадянина України. Під час здійснення перевірочних заходів на автівку спрацювала службова собака Чак, яка спеціально натренована на пошук зброї, боєприпасів та вибухівки", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

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Згодом авто направили для проходження поглибленого огляду, під час якого у задній лівій дверці прикордонники виявили замотану в ганчірку гранату РГ-42 та книгу "України - це Росія".

За цим фактом проінформовано компетентні органи, знахідку вилучено.

Раніше УНІАН повідомляв, що прикордонники Харківського загону виявили на кордоні громадян Росії, які намагалися ввезти на територію України георгіївські стрічки та символіку незаконних збройних формувань.