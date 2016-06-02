Прикордонники не пустили до України росіян з георгіївськими стрічками (фото)

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначається, що вчора у пункт пропуску "Гоптівка" прибув для проходження прикордонно-митного оформлення автомобіль "Фольксваген" російської реєстрації.

"Автівка прямувала з Красноярська (РФ) до Запоріжжя. Під час перевірки прикордонники помітили знервовану поведінку трьох громадян Росії, які перебували в авто. Під час проведення бесіди громадяни сусідньої держави не змогли пояснити мету, з якою вони прямують в Україну", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ голландському порту виявили 150 кілограмів кокаїну, наркокур'єром був українець

Під час огляду особистих речей росіян прикордонники спільно зі співробітниками фіскальної служби в сумках виявили георгіївські стрічки та символіку незаконних збройних формувань.

Навіщо ці аксесуари їм знадобляться в Україні, жителі Красноярська пояснити також не змогли.

За результатами проведення перевірочних заходів 20-річному та двом 23-річним громадянам Росії було відмовлено у в’їзді до України.