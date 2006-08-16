Янукович і Назарбаєв обговорили розробку нафтогазових родовищ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ обговорили сьогодні під час зустрічі в Сочі участь українських компаній в розробці нафтогазових родовищ у Казахстані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі після прильоту з Сочі.

«Ми обговорили участь України в розробці нафтогазових родовищ», - сказав український прем`єр.

Він також додав, що сторони обговорювали і можливість збільшення поставок казахстанського газу до України.

Прем`єр зазначив, що зараз Україна одержує близько 6 млрд. кубометрів казахстанського газу на рік.