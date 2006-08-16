Янукович і Назарбаєв обговорили розробку нафтогазових родовищ
21:03, 16 серпня 2006Суспільство
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... зокрема, участь у ній України
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ обговорили сьогодні під час зустрічі в Сочі участь українських компаній в розробці нафтогазових родовищ у Казахстані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі після прильоту з Сочі.
«Ми обговорили участь України в розробці нафтогазових родовищ», - сказав український прем`єр.
Він також додав, що сторони обговорювали і можливість збільшення поставок казахстанського газу до України.
Прем`єр зазначив, що зараз Україна одержує близько 6 млрд. кубометрів казахстанського газу на рік.
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