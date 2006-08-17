Клюєв заявляє про складну обстановку в ПЕК

Віце-прем`єр Андрій Клюєв характеризує обстановку, що склалася в ПЕК, як складну. Про це він заявив в ході сьогоднішньої наради, присвяченої питанням підготовки до зими підприємств ПЕК. Крім зростання кількості аварій, А.Клюєв відзначив також той факт, що на складах знаходиться більше 2,1 млн. т вугілля, і спостерігається тенденція до його спалювання. Крім того, існує дефіцит природного газу (близько 8 млрд куб. м), а також складнощі із забезпеченням подальших постачань газу і з їх оплатою.

В той же час, віце-прем`єр відзначив, що до кінця року будуть вирішені питання проведення ремонтних робіт на електростанціях і забезпечення до 15 листопада додаткових постачань вугілля об`ємом близько 1,5 млн. т. За його словами, до кінця року будуть також внесені зміни до бюджету 2006 р. і бюджетну резолюцію 2007 р. і вирішено питання ремонту ТЕС в 2007 р.

РБК