За справою Сухомлина проводяться обшуки в 4-х областях - генпрокурор
В ході обшуків шукають речові докази, документи, а також грошові та майнові активи для накладення на них арешту.
У кримінальному провадженні щодо екс-заступника міністра економіки, колишнього голови аукціонного комітету з продажу нафти, конденсату і скрапленого газу Олександра Сухомлина з організації злочинної схеми з розкрадання скрапленого газу тривають обшуки на території чотирьох областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.
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"Зараз на території чотирьох областей продовжуються обшуки за місцем проживання і попередніх робіт громадянина Сухомлина, його родичів з метою відшукання речових доказів, документів, а також грошових та майнових активів для накладення на них арешту", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко заявив, що правоохоронці затримали одного з організаторів злочинної схеми по розкраданню скрапленого газу, що діяла в часи правління Януковича, колишнього заступника міністра економіки та екс-голови аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату і скрапленого газу Сухомлина.
Він підозрюється в тому, що, перебуваючи в 2010-2014 роках на посаді голови аукціонного комітету, діючи за попередньою змовою з Януковичем, на той час прем'єр-міністром Миколою Азаровим і бізнесменом Сергієм Курченко, незаконно заволодів скрапленим газом держпідприємств на суму понад 2 млрд грн.
Сухомлин взято під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.