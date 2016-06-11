"Стоп, Путін! Стоп, війна!": у столиці Болгарії відбулася акція на підтримку України (відео)

Вони закликали Болгарію як члена ЄС не погоджуватися з ідеєю послаблення санкцій проти Росії доти, доки Москва підтримує озброєних бойовиків на Донбасі й продовжує окупацію українського Криму, повідомляє Радіо Свобода.

Під гаслом "Стоп, Путін! Стоп, війна!" у багатьох країнах ЄС, а також у США, Канаді та Україні 10-11 червня відбуваються громадські акції на підтримку України. Учасники пікетують дипломатичні місії Росії, а також урядові будівлі у країнах проживання, щоб привернути увагу політиків і дипломатів до загострення ситуації на сході України.

Як повідомила координатор акції Ірина фон Бург (Швейцарія), її учасники також звертаються до Європейського парламенту з вимогою змусити Росію вивести свої війська з території України і припинити насильство на окупованих українських територіях та в анексованому Криму. Також учасники акцій пропонують ОБСЄ посилити спостережну місію на Донбасі та перевести роботу місії на цілодобовий режим, а також – щоб ОБСЄ контролювало непідконтрольну Києву ділянку українсько-російського кордону, говорить фон Бург.

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"Ми звертаємось до європейської, світової спільноти з вимогою посилити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованої частини України. Ще одна наша вимога до європейської спільноти – продовжити санкції проти Росії. У разі, якщо наші вимоги не будуть почуті і взяті до уваги, активісти українських європейських організацій будуть готові розпочати безстрокове голодування", – зазначила фон Бург.

Жителі міст Північної Америки мають долучитись до акції пізніше 11 червня, в Естонії та Італії проукраїнські акції відбулися раніше цього тижня.