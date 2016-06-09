У Римі українці провели мітинг під італійським парламентом з вимогою зберегти санкції проти РФ (фото)

Акцію організували Оргкомітет Євромайдан Рим та Конгрес українців Італії, повідомив у Facebook координатор Оргкомітету Євромайдан Рим Олесь Городецький.

Звертаючись до італійських парламентаріїв, учасники мітингу зазначили, що економічні санкції проти Росії є єдиним невоєнним методом досягнення миру, тому мають бути продовжені, а спекуляції деяких політичних сил Італії з цього питання є неприпустимими, адже виправдання агресора суперечить основним принципам демократичного суспільства та міжнародному праву.

Активісти також провели флеш-моб на тему впливу російської пропаганди в країнах ЄС через так званих «друзів Путіна», «маріонеток Кремля». Цієї акцією українці Риму також підтримали міжнародну ініціативу ‪#‎StopPutinsWarInUkraine‬.

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Як відомо, в червні, країни ЄС повинні визначитися щодо продовження санкцій проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня регіональна рада північно-східного регіону Італії Венето (центр у Венеції) звернулася до уряду Італії із вимогою скасувати санкції Європейського Союзу проти Російської Федерації та визнати окупований Росією Крим російським.

Відповідну резолюцію підтримала більшість членів регіональної ради, а це переважно представники право-центристських та націоналістичних партій, зокрема «Північна Ліга», «Вперед, Італіє!», «Рух 5 зірок». Вони послідовно відстоюють проросійські позиції і належать до європейського «клубу друзів Путіна». Не підтримали ініціативу представники урядової Демократичної партії.

Своєю чергою МЗС Італійської Республіки заявило, що Італія не визнає анексію Криму Росією.