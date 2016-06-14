РФ продовжує розглядати запит України про передачу Сенцова і Кольченка

21:23, 14 червня 2016
Суспільство
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Міністерство юстиції Росії продовжує розглядати запит про надання документів для передачі засуджених у Росії Олега Сенцова і Олександра Кольченка на батьківщину для відбування покарання.

сенцов кольченко / Радіо Свобода

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на прес-службу відомства.

«Надійшли до Мін'юсту Росії запити Мін'юсту України про надання документів, необхідних для розгляду питання передачі названих засуджених в Україну для подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі, розглядаються», - йдеться у відповіді міністерства.

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Згідно з текстом, після 10 червня 2016 року додаткових документів від української сторони щодо зазначених засуджених в Мін'юст Росії не надходило.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії відмовився переглянути вирок щодо українського режисера Олега Сенцова.

25 серпня 2015 року Сенцов і Кольченко були засуджені російським військовим судом до 20 і 10 років колонії суворого режиму відповідно.

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