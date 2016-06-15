В Одесі правоохоронці за підозрою в хабарництві затримали екс-чиновницю міськради

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, 14 червня колишню керівницю управління благоустрою Одеської міськради, яка три роки переховувалась від слідства, затримали співробітники СБУ та прокуратури.

«У 2013 році оперативники спецслужби затримали двох чиновників міського управління благоустрою, які систематично брали хабарі за дозволи на розміщення вуличної реклами. Екс-голова управління встигла залишити місто й була оголошена в розшук», - зазначили в прес-службі.

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Зловмисницю затримали в одному з розважальних закладів Одеси.

"Тривають слідчі дії, колишній чиновниці буде обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано в повідомленні.