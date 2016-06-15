Книга рекордів України визначила нову володарку найдовшого волосся (фото)

Як зазначає Канал 24, 27-річна мешканка Дрогобича Львівської області Христина Кречківська за останні 15 років стригла волосся лише раз.

Сьогодні у салоні коси дівчини тільки сушили та розчісували понад три години. Цим займалося четверо професійних стилістів. Вдома на подібні процедури дівчина витрачає щонайменше дві години і не обходиться без допомоги мами.

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Вона каже, що для свого волосся не використовує ні фенів, ні вирівнювачів, щоб воно залишалось здоровим та красивим, а в повсякденному житті зазвичай заплітає косу і відрізати волосся поки не планує.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі водій розігнався до 299 км/год, встановивши рекорд порушення швидкості.