У Білорусі водій розігнався до 299 км/год, встановивши рекорд порушення швидкості
14:19, 01 червня 2016Світ
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У Білорусі зафіксовано рекордне перевищення швидкості злісним порушником ПДР на позашляховику.
Злісний порушник перевищив ліміт швидкості більш ніж у два рази / Фото Ilya via flickr.com
"По автодорозі М-6 23-річний мінчанин на позашляховику не просто їхав, а летів. На 198-му кілометрі дороги прилад зафіксував швидкість Mercedes 299 кілометрів на годину", - йдеться в повідомленні Державтоінспекції республіки, передає Lenta.ru.
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Це найбільше перевищення швидкісного режиму, яке фіксували співробітники ДАІ Білорусі.
Зазначається, що молодий чоловік вже 27 разів притягувався до відповідальності за порушення ПДР, у тому числі 14 - за перевищення швидкості. Йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення прав.
У Білорусі максимально дозволена швидкість руху автомобілів за містом - 120 кілометрів на годину.
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