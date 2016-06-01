У Білорусі водій розігнався до 299 км/год, встановивши рекорд порушення швидкості

"По автодорозі М-6 23-річний мінчанин на позашляховику не просто їхав, а летів. На 198-му кілометрі дороги прилад зафіксував швидкість Mercedes 299 кілометрів на годину", - йдеться в повідомленні Державтоінспекції республіки, передає Lenta.ru.

Читайте такожКитайська компанія представила електромобіль з автопілотом (відео)

Це найбільше перевищення швидкісного режиму, яке фіксували співробітники ДАІ Білорусі.

Зазначається, що молодий чоловік вже 27 разів притягувався до відповідальності за порушення ПДР, у тому числі 14 - за перевищення швидкості. Йому загрожує покарання від штрафу до позбавлення прав.

У Білорусі максимально дозволена швидкість руху автомобілів за містом - 120 кілометрів на годину.