В Одесі на кінофестивалі збираються встановити рекорд по Open Air
Під час Одеського міжнародного кінофестивалю на Потьомкінських сходах в липні планують встановити світовий рекорд із проведення Open Air (події під відкритим небом).
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі заявила президент ОМКФ Вікторія Тігіпко. Вона зазначила, що в рамках фестивалю 16 липня на Потьомкінських сходах презентують унікальну кінострічку «Шерлок Холмс» 1916 року.
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«Попередньо буде проведено репетицію, бо ми готуємося увійти в Книгу рекордів Гіннеса як найбільший в світі Open Air – на Потьомкінських сходах вміщається 15 тис. глядачів. У цьому році будемо заміряти, будуть літати дрони...», - сказала Тігіпко. За її словами, рекорд фіксуватимуть 16 фахівців Книги рекордів Гіннеса.
«Будемо залучати спонсорів і партнерів, щоб привезти фахівців», - сказала Тігіпко.
За її словами, німа кінострічка «Шерлок Холмс» в 2016 році святкує сторічний ювілей, вона створена американським режисером Артуром Бертелетом. Вона складається з чотирьох частин: «Листи від крон-принца», «Моріарті проти Шерлока Холмса», «Трагічна ніч» і «Тріумф Шерлока Холмса».
Як зазначила Тігіпко, головну роль у фільмі виконав театральний актор Вільям Жиллетт.
«Вважається, що саме Жиллет привніс в образ Шерлока Холмса нові деталі, що згодом стали «візитною карткою» знаменитого детектива: саме в 1916 році глядачі вперше побачили Шерлока в мисливському капелюсі, з люлькою та тростиною. Довгий час фільм вважався втраченим. Проте рік тому Французька сінематека повідомила, що в архівах були знайдені 7 бобін плівки з копіями оригінального фільму», - розповіла Тігіпко.
Музичне оформлення для показу на Потьомкінських сходах написав один з провідних світових композиторів німого кіно Дональд Сосін. Він був офіційним піаністом в Метрополітен-музеї (Нью-Йорк) у 1979-1984 роках, і продовжує там виступати. Сосін грав на бродвейських шоу, написав музику до 50-ти мюзиклів, і створив тисячі пісень для «таких гігантів індустрії», як Hal Leonard Corporation і Warner Bros. Music.
Як повідомляв УНІАН, 7-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться в Одесі 15-23 липня.