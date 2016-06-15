В Одесі на кінофестивалі збираються встановити рекорд по Open Air

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі заявила президент ОМКФ Вікторія Тігіпко. Вона зазначила, що в рамках фестивалю 16 липня на Потьомкінських сходах презентують унікальну кінострічку «Шерлок Холмс» 1916 року.

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«Попередньо буде проведено репетицію, бо ми готуємося увійти в Книгу рекордів Гіннеса як найбільший в світі Open Air – на Потьомкінських сходах вміщається 15 тис. глядачів. У цьому році будемо заміряти, будуть літати дрони...», - сказала Тігіпко. За її словами, рекорд фіксуватимуть 16 фахівців Книги рекордів Гіннеса.

«Будемо залучати спонсорів і партнерів, щоб привезти фахівців», - сказала Тігіпко.

За її словами, німа кінострічка «Шерлок Холмс» в 2016 році святкує сторічний ювілей, вона створена американським режисером Артуром Бертелетом. Вона складається з чотирьох частин: «Листи від крон-принца», «Моріарті проти Шерлока Холмса», «Трагічна ніч» і «Тріумф Шерлока Холмса».

Як зазначила Тігіпко, головну роль у фільмі виконав театральний актор Вільям Жиллетт.

«Вважається, що саме Жиллет привніс в образ Шерлока Холмса нові деталі, що згодом стали «візитною карткою» знаменитого детектива: саме в 1916 році глядачі вперше побачили Шерлока в мисливському капелюсі, з люлькою та тростиною. Довгий час фільм вважався втраченим. Проте рік тому Французька сінематека повідомила, що в архівах були знайдені 7 бобін плівки з копіями оригінального фільму», - розповіла Тігіпко.

Музичне оформлення для показу на Потьомкінських сходах написав один з провідних світових композиторів німого кіно Дональд Сосін. Він був офіційним піаністом в Метрополітен-музеї (Нью-Йорк) у 1979-1984 роках, і продовжує там виступати. Сосін грав на бродвейських шоу, написав музику до 50-ти мюзиклів, і створив тисячі пісень для «таких гігантів індустрії», як Hal Leonard Corporation і Warner Bros. Music.

Як повідомляв УНІАН, 7-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться в Одесі 15-23 липня.