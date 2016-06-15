В АП розповіли, чому сьому хвилю мобілізації можуть не проводити (відео)

Скільки саме нині є контрактників, Лисенко не уточнив, але зазначив, що їх понад 30 тисяч, передає Радіо Свобода.

"І це сприяє тому, що сьомої хвилі мобілізації може й не бути", – сказав він.

За його словами, ЗСУ має чотири джерела для вербування контрактників: мобілізовані, строковики, військовослужбовці у запасі, іноземці.

"У середньому 10 % людей, які вже служили, вони підписують контракт і залишаються на військовій службі", – додав він.

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Збільшенню кількості контрактників, вважає Лисенко, сприяє значне підвищення зарплати (рядовий першого року служби отримує 7 тисяч гривень).

Раніше цього року міністр оборони Степан Полторак говорив про те, що необхідності у сьомій хвилі мобілізації поки що немає.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив про необхідність відпрацювати план загальної мобілізації й функціонування країни в умовах воєнного стану.