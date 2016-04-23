Порошенко назвав альтернативу новій хвилі мобілізації

Про це він заявив 22 квітня під час візиту в Запорізьку область, передає Українська правда.

"Зараз, незважаючи на те, що говорили, що я повинен з січня оголосити чергову хвилю мобілізації, замість цього я прийняв інше рішення, і в тісній співпраці з урядом, волонтерами, обласними керівниками ми порадилися і ухвалили рішення - ми повинні різко збільшити грошове забезпечення української оборони", - повідомив президент.

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"Починаючи з 1 січня мінімальне грошове забезпечення військових становить 7 тис. грн ... Тільки з 1 січня до лав армії на контрактну службу прийшли 22 тис. військовослужбовців", - додав він.

За словами Порошенка, серед цих військовослужбовців немає дезертирів, злочинців, порушників військової дисципліни, а більшість з них пройшли АТО.

Як повідомляв УНАН, на службу в Збройні сили України (ЗСУ) з початку року зараховано вже понад 21 тис. контрактників.