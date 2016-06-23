У Львові СБУ затримала двох організаторів каналу нелегальної міграції у Західну Європу
Співробітники управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області затримали у Львові організаторів каналу нелегальної міграції в країни Західної Європи.
Як повідомила керівник прес-служби управління СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар, затримали обох зловмисників сьогодні вночі.
За її словами, двоє жителів Львівської області протягом 2014-2016 років переправили в Євросоюз не менше 15 нелегальних мігрантів з Російської Федерації та країн Центральної Азії. Працювали зловмисники під прикриттям туристичної фірми.
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"Спільно з співробітниками УСБУ у Львівській області зловмисників затримали в офісі турфірми при отриманні ними 125 тис. грн від іноземця за виготовлені для нього підроблених загальнодержавного та закордонного паспортів", - додала Римар.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) і ч. 3 ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.
Тривають обшуки за місцем проживання затриманих. Вивчаються матеріали про причетність працівників Державної міграційної служби до функціонування каналу нелегальної міграції.