У Львові СБУ затримала двох організаторів каналу нелегальної міграції у Західну Європу

18:35, 23 червня 2016
Суспільство
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Співробітники управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області затримали у Львові організаторів каналу нелегальної міграції в країни Західної Європи.

Преступники переправили в ЕС мигрантов из России и стран Центральной Азии / Фото УНИАН

Як повідомила керівник прес-служби управління СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар, затримали обох зловмисників сьогодні вночі.

За її словами, двоє жителів Львівської області протягом 2014-2016 років переправили в Євросоюз не менше 15 нелегальних мігрантів з Російської Федерації та країн Центральної Азії. Працювали зловмисники під прикриттям туристичної фірми.

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"Спільно з співробітниками УСБУ у Львівській області зловмисників затримали в офісі турфірми при отриманні ними 125 тис. грн від іноземця за виготовлені для нього підроблених загальнодержавного та закордонного паспортів", - додала Римар.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) і ч. 3 ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.

Тривають обшуки за місцем проживання затриманих. Вивчаються матеріали про причетність працівників Державної міграційної служби до функціонування каналу нелегальної міграції.

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