У Середземному морі затонуло судно, що перевозило до 700 мігрантів

Зараз в Середземному морі йде рятувальна операція, вдалося врятувати вже близько 250 осіб, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За даними ЗМІ, що у воді могло виявитися до 700 мігрантів.

За минулий тиждень було врятовано близько 5 тисяч 600 чоловік, близько 880 чоловік загинули.

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З початку цього року в Середземному морі потонули близько 2,5 тисяч чоловік. За той же період минулого року - 1,8 тисяч, у той час як за перші п'ять місяців 2014 року - лише 57 осіб.

Шанси на те, що мігрант загине при спробі перетнути Середземне море, в ООН оцінили як один до 81.

У цьому році через Середземне море до Європи, за оцінкою ООН, потрапили понад 200 тисяч осіб. Майже три чверті добралися до Греції з Туреччини. Близько 47 тисяч осіб змогли потрапити в Італію.