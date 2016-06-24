В Одеській області затримали контрабандні сигарети на 1,2 мільйона

У Ширяєвському районі Одеської області сьогодні, 24 червня, правоохоронці затримали партію контрабандних сигарет.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби сектору з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Андрій Білобородченко, контрабанда виявлена загальної міжвідомчою групою, до складу якої увійшли представники Нацполиции, СБУ і прикордонники, в ході відпрацювання оперативної інформації.

"На околиці одного з сіл Ширяївського району виявили автомобіль Nissan Patrol синього кольору, без водія. В авто було близько 90 ящиків сигарет іноземного виробництва Marlboro", - сказав Білобородченко.

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За його словами, сигарети транспортувалися без будь-яких документів, також на них не було акцизних марок. Він уточнив, що реєстраційний номерний знак зазначеного автомобіля числиться за жителем Роздільнянського району Одеської області.

Зазначається, що цей держномер офіційно зареєстровано на інший транспортний засіб.

В даний час з'ясовуються всі обставини інциденту, після чого буде прийнято рішення щодо відповідальності осіб, причетних до злочину.

Як зазначив Білобородченко, прикордонне відомство даними про вартість вилученого поки не володіє.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах регіону, за попередніми даними, вартість зазначених сигарет – близько 1,2 мільйона гривень.