"Пекло на трасі Одеса-Київ": через ДТП утворився кілометровий затор, водії ламають огорожу і їдуть по "зустрічній"

Як повідомляє «Траса Е95», зіткнення вантажівок сталося під час обгону. За словами водія автомобіля DAF, який є винуватцем аварії, у машині відбулася механічна поломка.

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Внаслідок ДТП машини заблокували дорогу, і в бік Одеси зібрався нерухомий кілометровий затор.

«Вже в пробках трапляються дрібні ДТП. Люди розбирають відбійники і їдуть по зустрічній. Крім того, на заправках закінчується бензин»,- пише на своїй сторінці в Facebook журналіст і ведуча Валерія Фурс.