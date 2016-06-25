"Пекло на трасі Одеса-Київ": через ДТП утворився кілометровий затор, водії ламають огорожу і їдуть по "зустрічній"
16:45, 25 червня 2016Суспільство
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Сьогодні вранці на трасі Одеса - Київ в 130 км від Одеси зіткнулися дві фури.
Внаслдок ДТП машини заблокували дорогу / Траса 95
Як повідомляє «Траса Е95», зіткнення вантажівок сталося під час обгону. За словами водія автомобіля DAF, який є винуватцем аварії, у машині відбулася механічна поломка.
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Внаслідок ДТП машини заблокували дорогу, і в бік Одеси зібрався нерухомий кілометровий затор.
«Вже в пробках трапляються дрібні ДТП. Люди розбирають відбійники і їдуть по зустрічній. Крім того, на заправках закінчується бензин»,- пише на своїй сторінці в Facebook журналіст і ведуча Валерія Фурс.
Фото: Думська
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