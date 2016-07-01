На Київщині на хабарі затримано начальника слідства відділення поліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, правоохоронець вказані кошти вимагав від громадянина за непритягнення фізичної особи до кримінальної відповідальності.

Правопорушника затримано після отримання грошей. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.