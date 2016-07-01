На Київщині на хабарі затримано начальника слідства відділення поліції
01:11, 01 липня 2016Суспільство
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На Київщині за вимагання та отримання 1,5 тис. дол. хабара затримано начальника слідчого відділу одного з відділень Головного управління національної поліції в Київській області.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, правоохоронець вказані кошти вимагав від громадянина за непритягнення фізичної особи до кримінальної відповідальності.
Правопорушника затримано після отримання грошей. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
На даний час проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також вирішується питання про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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