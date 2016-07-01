У Львівській області затримали українця при спробі ввезення з Польщі великої партії наркотиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ у Львівській області, правоохоронці зупинили автомобіль жителя Яворівського району Львівщини, який в'їжджав до України з Польщі через пункт пропуску "Будомєж – Грушів". Під час огляду машини співробітники спецслужби виявили майже сімсот пігулок, що містять прекурсори для виготовлення психотропних речовин – метамфетаміну, а також 300 грамів трамадолу. Вартість партії наркотиків встановить експертиза.

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За оперативною інформацією спецслужби, затриманий займався реалізацією наркотиків клієнтам по всій території України через поштові відправлення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.305 КК України (контрабанда наркотичних засобів) - карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Триває досудове слідство.