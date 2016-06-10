У Дніпрі піймали двох поліцейських-наркодилерів
Прокуратура Дніпропетровської області розслідує справу відносно двох оперуповноважених Ленінського відділення Дніпропетровського відділу поліції за незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.
Встановлено, що у травні 2016 року працівники поліції, діючи умисно за попередньою змовою, незаконно зберігали наркотичний засіб (марихуану) з метою подальшої реалізації.
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З метою подальшої реалізації зловмисники помістили наркотики у поліетиленовому згортку на узбіччя тротуару біля одого з магазинів у місті Дніпрі, де їх і було вилучено слідчими прокуратури області спільно з УВБ в Дніпропетровській області ДВБ НП України.
Наразі поліцейським повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.