У Дніпрі піймали двох поліцейських-наркодилерів

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що у травні 2016 року працівники поліції, діючи умисно за попередньою змовою, незаконно зберігали наркотичний засіб (марихуану) з метою подальшої реалізації.

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З метою подальшої реалізації зловмисники помістили наркотики у поліетиленовому згортку на узбіччя тротуару біля одого з магазинів у місті Дніпрі, де їх і було вилучено слідчими прокуратури області спільно з УВБ в Дніпропетровській області ДВБ НП України.

Наразі поліцейським повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.