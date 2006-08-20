Під Новобогданівкою продовжують гасити пожежу

У Запорізькій області продовжують гасити пожежу на артилерійських складах біля с. Новобогданівка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі залучено підрозділи, броньовану та спеціальну техніку МНС України. Розгорнуто пункт життєзабезпечення населення та надання медичної допомоги.

Як повідомлялося, 19 серпня о 14.25 біля с. Новобогданівка Мелітопольського району на артилерійських складах військової частини А2985 (Міноборони) на відкритій ділянці технічної території, де після пожежі 6 травня 2004 року зберігалися залишки порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, сталося їх самозаймання та вибух, який призвів до пожежі з подальшою детонацією боєприпасів.

Внаслідок події постраждало 4 особи, яких з травмами та опіками середнього ступеню важкості госпіталізовано. З території військової частини евакуйовано всіх працівників та мешканців.

Тимчасово призупинено рух автотранспорту на автошляху Харків-Ялта та потягів на дільниці Мелітополь-Новобогданівка Придніпровської залізниці. Рух автомобільного транспорту та потягів організовано за резервною схемою.

Створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працює оперативна група МНС України, яку очолює перший заступник міністра Володимир АНТОНЕЦЬ.

Загальну координацію дій на місці події здійснює глава МНС Віктор БАЛОГА.

Тим часом пожежа і вибухи снарядів на складі тривають.

Як повідомили УНІАН у керівництві Мелітопольського міськуправління МНС, "вибухи на складі не припинялися всю ніч, але близько третьої ранку їх періодичність значно скоротилася і зараз відбувається в середньому 1 вибух у 40 хвилин".

За даними співрозмовника агентства, значно зменшилася так само площа горіння.

"Якщо вчора суцільною пожежею було охоплено близько 3 га території, то зараз на цих площах залишилися лише окремі вогнища горіння", - пояснили в МНС.

Перерване на ніч гасіння вогню відновлено: так само як і напередодні безпосередньо на площах горіння працюють два пожежних танки, решта техніки (не броньовані пожежні машини, прибулі із Запоріжжя, Мелітополя та інших населених пунктів) здійснюють для них оперативне підвезення води.

Згідно з офіційними даними, нових потерпілих і жертв немає.

Після обльоту території 275-ї артилерійської бази оперативною групою Міністерства оборони і Генерального штабу прийнято рішення щодо відкриття руху на автотрасі Мелітополь-Запоріжжя та залізничного сполучення на ділянці Мелітополь-Новобогданівка.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Обліт території 275-ї артилерійської бази оперативна група на чолі із першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Геннадієм ВОРОБЙОВИМ завершила сьогодні об 11-й год.

Головною метою обльоту була необхідність об’єктивно оцінити ситуацію на технічній території артилерійської бази, координація дій пожежних підрозділів щодо повної локалізації пожежі та прийняття рішення щодо відкриття руху автомобільного та залізничного транспорту.

Після доповіді оперативної групи Міноборони та обговорення ситуації, комісією комісію з вивчення причин і ліквідації наслідків трагедії в с. Новобогданівка прийнято рішення о 12.30 відновити рух автомобільного транспорту на трасі Запоріжжя – Мелітополь, о 13.00 планується відновити залізничне сполучення на ділянці Мелітополь-Новобогданівка.

На артилерійських складах під Новобогданівкою в Запорізькій області припинилися вибухи снарядів, проте пожежа триває.

«Впродовж трьох годин на території складів не зафіксовано жодного вибуху снаряда», - повідомили в МНС, зазначивши, що ліквідація пожежі як і раніше продовжується лише двома пожежними танками.

Незважаючи на те, що вибухи снарядів припинилися, штабом, створеним для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, прийнято рішення не допускати поки що на територію військової бази неброньовану техніку.

У МНС також зазначили, що у зв`язку з припиненням вибухів ухвалено рішення про відкриття для автотранспорту раніше перекритої ділянки дороги Харків-Сімферополь.

Також відновлений рух по залізниці через станцію Федорівка, але поки що лише для вантажних складів.

За даними фахівців Військово-медичного центру Повітряних Сил ЗС України, стан здоров’я госпіталізованих та амбулаторно оглянутих військовослужбовців, які постраждали 19 серпня внаслідок пожежі на артскладах поблизу Новобогданівки, задовільний.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, фахівці Військово-медичного центру Повітряних Сил на чолі з головним хірургом полковником медичної служби Володимиром РИБАЧУКОМ, а також лікарсько-сестринська бригада Запорізького військового госпіталю продовжують надавати медичну допомогу потерпілим.

На даний час військові медики оглянули 38 військовослужбовців з незначними тілесними ушкодженнями.

20 серпня робоча група квартирно-експлутаційної частини приступила до оцінки втрат, які сталися внаслідок надзвичайної події на складах боєприпасів 275-ї артилерійської бази у Мелітопольському районі, зазначає прес-служба Міноборони.