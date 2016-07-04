Суд на 2 місяці відсторонив Кулика від посади військового прокурора сил АТО

16:37, 04 липня 2016
Суспільство
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Солом'янський районний суд Києва відсторонив від виконання службових обов'язків до 4 вересня військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, який підозрюється у незаконному збагаченні.

/ russianseattle.us

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив слідчий суддя Солом'янського суду Сергій Коробенко.

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“Клопотання прокурора задовольнити, відсторонити підозрюваного Кулика від виконання обов'язків терміном на 2 місяці до 4 вересня 2016 року”, - зазначається в рішенні суду.

Наразі суд має перейти до обрання Кулику запобіжного заходу.

Як повідомлялося, сторона обвинувачення проситиме для підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет.

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