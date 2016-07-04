Суд на 2 місяці відсторонив Кулика від посади військового прокурора сил АТО
16:37, 04 липня 2016Суспільство
715 0
Солом'янський районний суд Києва відсторонив від виконання службових обов'язків до 4 вересня військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика, який підозрюється у незаконному збагаченні.
Наразі суд має перейти до обрання Кулику запобіжного заходу. / russianseattle.us
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив слідчий суддя Солом'янського суду Сергій Коробенко.
Читайте такожУ суді в справі прокурора сил АТО Кулика зчинилася словесна перепалка між його прихильниками та противниками (фото)
“Клопотання прокурора задовольнити, відсторонити підозрюваного Кулика від виконання обов'язків терміном на 2 місяці до 4 вересня 2016 року”, - зазначається в рішенні суду.
Наразі суд має перейти до обрання Кулику запобіжного заходу.
Як повідомлялося, сторона обвинувачення проситиме для підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter