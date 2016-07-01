Прокуратура проситиме суд відправити прокурора сил АТО Кулика під домашній арешт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

“Погоджено клопотання на обрання запобіжного заходу домашній арешт, оскільки особа тричі не з'являлась для надання пояснень, а також погоджено питання про носіння електронного браслету”, - сказав Грищук.

Він зазначив, що розслідування справи щодо Кулика розпочалося понад півроку тому і на даному етапі слідством зібрано достатньо доказів, щоб висунути Кулику обвинувачення.

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Як зазначив Грищук, слідство проаналізувало статки Кулика і дійшло висновку, що тієї зарплати, яку він отримував, “йому вистачало б лише на їжу, а не на елітні квартири та автомобілі”.

При цьому перший заступник керівника САП зазначив, що “різке покращення майнового стану Кулика розпочалося з осені 2014 року”.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України підозрює Кулика у незаконному збагаченні.

29 червня детективи НАБУ провели обшуки за місцем проживання Кулика. Після завершення слідчих дій детективи повідомили Кулику про підозру.