У Харкові активісти "Азову" закидали яйцями захисників обвинуваченої у сепаратизмі Олександровської (фото)

Про це повідомляє NR.

Молоді люди тримали в руках "Алла, прощай!", "Комуняку на гілляку!", "Злодійка повинна сидіти у в'язниці", а також прапори України, "Правого сектора" і "Азову".

Також розташувалися прихильники Александрвоской (в основному - пенсіонери) з плакатами "Поверніть закон в Україну!", "Свободу Олександрівській!" та іншими.

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Будівлю за периметром оточили близько 70 правоохоронців, частина з них стала кордоном між опонентами. Коли у захисників комуністки полетіли яйця, поліція підігнала до будівлі автобус і сховала за нею людей. Пізніше стало відомо, що поліція евакуювала комуністів з-під будівлі прокуратури. Мітинг закінчився.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Київський районний суд Харкова обрав Олександрівській запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави на 2 місяці. Колишнього народного депутата Верховної Ради України ІІІ-VI скликань від КПУ підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність держави і надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 2 ст. 110 і ч. 3 ст. 369 КК України).

За попередніми даними, Олександровська та її син Олександр намагалися вплинути шляхом підкупу на керівництво та депутатів місцевих рад. Місцеві обранці повинні були за хабар у 9 тис. дол. прийняти на сесії звернення до Верховної Ради України та президента України щодо прийняття змін до Конституції з питань федералізації.

Захист екс-нардепа від КПУ Олександровської подав апеляцію на її арешт.