Кабмін змінив порядок контролю за товарами "подвійного призначення"

Уряд України вніс зміни до порядку здійснення державного контролю за міжнародною передачею товарів подвійного призначення.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова Державної служби експортного контролю Юрій ПЕТРОЧЕНКО.

«Уряд уточнив певні критерії й конфігурації тих чи інших технологій, обчислювальної техніки та об`єктів, яких стосуються обмеження на експорт-імпорт», - сказав Ю.Петроченко.

Глава Держслужби експортного контролю наголосив, що таким чином Україна увідповіднює національний перелік товарів подвійного призначення з міжнародними правилами. «Ці параметри були затверджені 2007 року, а ми тільки нині приводимо свій порядок у відповідність. Це було зумовлено потребою точного перекладу правил з англійської українською мовою, щоб їх можна було чітко довести до українських виробників», - пояснив він.

Зокрема, до нової редакції національного переліку товарів подвійного призначення, які можуть бути використані для створення ракетного озброєння, внесені зміни і доповнення, що стосуються уточнення технічних параметрів виробничого і випробувального устаткування, конструкційних матеріалів, а також розширення сфери контролю за компонентами двигунів балістичних і крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, компонентами ракетного палива, а також за системами управління польотом і наведення (зокрема вимірник, навігаційне і пеленгаторное устаткування).

Ю.Петроченко наголосив, що сьогоднішнє рішення уряду не пов`язане з інформацією про те, що Україна здійснювала продаж озброєння Грузії. «Уточнення порядку ніяк з цим не пов`язане. Потрібно було правильно і точно перекласти термінологію назв українською мовою», - відзначив він.

За його словами, зміни порядку здійснення держконтролю за міжнародною передачею товарів подвійного призначення не обмежить експортний потенціал України, не потребує додаткових державних витрат і сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України, як держави, яка виконує взяті на себе зобов`язання по режиму контролю за ракетними технологіями.