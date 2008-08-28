100 тисяч жителів Дніпродзержинська залишились без води

Понад 100 тисяч жителів Дніпродзержинська залишились з 27 серпня без питної води через борги місцевого водоканалу за електроенергію та покупну воду.

Про це УНІАН повідомив представник Дніпродзержинської міської ради. За його інформацією, централізоване водопостачання відсутнє у лівобережних мікрорайонах Дніпродзержинська та обмежене у правобережних.

За даними прес-служби Дніпродзержинської міськради, ВАТ “ЕК “Дніпрообленерго” попередило основного постачальника питної води до Дніпродзержинська – КП “Аульський водовід” про зниження електропостачання до екологічної броні через борги. У свою чергу “Аульський водовід” повідомив про зниження рівня сплати Дніпродзержинська за покупну воду до 73,69% та відповідне зменшення водопостачання міста до погашення заборгованості.

Борг Дніпродзержинська за покупну воду становить, з урахуванням попередніх років, близько 27 млн. грн. Поточний борг з початку року - 7 млн. грн. Щодобове планове споживання води у Дніпродзержинську становить 150 тис. кубометрів.