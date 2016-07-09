У центрі Одеси горів будинок, загинули двоє пенсіонерів (фото, відео)

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, о 6:50 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про виникнення пожежі в будинку по вулиці Троїцькій, 18.

Пожежно-рятувальні відділення, які прибули на місце пожежі, відімкнули спеціальним інструментом та відкрили вхідні двері в квартирі №24, де був осередок займання.

Мешканці будинку були евакуйовані.

«Ускладнювалося гасіння вогнища пожежі наявністю в перекритті горючого утеплювача і численних порожнин. Будинок побудований з використанням очерету», - пояснили в ДСНС.

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Під час гасіння перекриття між 3-м та 2-м поверхом звалилося. З метою недопущення розповсюдження вогню довелося розкрити, проаналізувати та здійснити проливку дерев'яних конструкцій між поверхами будівлі.

Пожежа була повністю ліквідована о 8:31.

«На жаль, у пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів загинули двоє людей, тіла яких були виявлені після того, як розвіявся густий дим і гар в осередку пожежі. Загиблі - пенсіонери 78 і 90 років. До того ж, господиня квартири була інвалідом 2-ї групи», - додали в прес-службі.

У відомстві зазначили, що вогнем пошкоджено дві квартири на 2-му і 3-му поверхах, майно і речі. Причини пожежі встановлюються.