У Дніпрі вночі горів житловий будинок: рятувальникам довелося евакуювати всіх мешканців (відео)

Сигнал про загоряння в житловому будинку на пр. Дм. Яворницького надійшов у службу порятунку о 03.00. Відразу ж на місце події виїхали наряди пожежників, повідомили 056.ua в патрульній поліції.

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На місці вони прийняли рішення евакуювати всіх мешканців палаючого будинку. Трьом з них - людям з обмеженими фізичними можливостями - знадобилася допомога. Поліцейські Гурцкая, Гончаров, Ужва, Дейнего, Воскобой, які прибули на місце пожежі першими, на руках виносили з вогню дідусів і бабусь, які самостійно пересуватися не можуть.

На вулиці їх посадили в машини патрульної поліції, щоб літні люди не стояли під нічним небом.

За інформацією прес-секретаря ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганни Старчевської, за фактом пожежі слідчим відділом Кіровського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст 270 ККУ (порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки). Попередня причина пожежі - коротке замикання.