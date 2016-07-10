На Луганщині голова району стріляв у місцевих жителів: поліція розслідує конфлікт

Поліція Луганської області розслідує конфлікт, який стався вчора, 9 липня, між головою Біловодської районної держадміністрації та місцевими жителями із застосуванням травматичного пістолета.

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Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Луганській області, 9 липня о 00.40 до чергової частини Біловодського відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на проїжджій частині по вул. Центральній смт. Біловодськ відбуваються хуліганські дії.

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, де знаходилися лише місцеві жителі, які було доставлено у відділ поліції. Вони повідомили, що між ними і головою Біловодської районної адміністрації стався конфлікт, в ході якого останній вистрілив з травматичного пістолета. При цьому заяву щодо голови райдержадміністрації громадяни не написали.

Подію було кваліфіковано за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство».

До районного територіального медичного об'єднання за допомогою з раною лобної частини голови звернувся один із жителів і пояснив, що тілесні ушкодження дістав під час вищезазначеного конфлікту.

У поліції підкреслили, що у відкритій кримінальній справі проводиться досудове слідство, в рамках якого буде дана правова оцінка діям кожного учасника події і проведена судово-медична експертиза, яка встановить ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

Розслідування цієї справи і проведення перевірки перебуває під контролем прокуратури та Управління внутрішньої безпеки.

З метою об'єктивного і всебічного проведення перевірки, на час її проведення начальника Біловодського відділу поліції відсторонено від виконання службових обов'язків.