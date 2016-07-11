У центрі Харкова внаслідок стрілянини загинув мешканець Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу на місці події повідомив заступник начальника слідчого управління ГУ НП в Харківській області Андрій Шарнін. За його словами, інформація про виявлення тіла чоловіка з вогнепальним пораненням на вулиці Римарській,18-а надійшла до поліції сьогодні, 11 липня, о 19:05. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила , що загиблий - мешканець Луганської області, 1988 року народження. Чоловік займався ремонтом комп’ютерної техніки у сервісному центрі на вулиці Римарській. На тілі загиблого виявлено одне вогнепальне поранення у спину. Шарнін зазначив, що другий працівник сервісного центру не постраждав.

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Стрілянина відбулася в приміщенні салону, після отримання поранення загиблий зміг самостійно вибігти на вулицю, де помер.

Відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство).

Шарнін додав, що підозрюваний залишив у приміщенні салону барсетку, де були його документи, тому в скоєнні вбивства обґрунтованою підозрюється громадян Грузії. Його також опізнав другий працівник сервісного центру.

Крім того, у слідчих є відео з камер спостереження.

Зараз підозрюваний оголощений в розшук, в області введено план перехоплення.