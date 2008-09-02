Ющенко обговорить з віце-президентом США перспективи енергетики

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорить з віце-президентом США Діком ЧЕЙНІ питання перспектив розвитку українсько-американського співробітництва в галузі енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу для преси.

Вона нагадала, що у четвер, 4 вересня, в Україні перебуватиме з візитом Д.ЧЕЙНІ.

Під час робочої вечері Президента України з віце-президентом США планується обговорити низку важливих аспектів українсько-американських взаємин.

У ході обговорення питання співпраці у галузі енергетики йтиметься, зокрема, про створення двосторонньої групи з питань енергетичної безпеки та про перспективи розвитку тристороннього співробітництва між Україною, Європейським Союзом і США в галузі енергетики.

Також, за словами І.ВАННИКОВОЇ, йтиметься про стан і перспективи розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між двома державами, у тому числі надання технічної допомоги з боку США.