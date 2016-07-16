Посольство України попросило посилити охорону місць відпочинку українських туристів в Туреччині
Посольство України в Туреччині звернулося до Міністерства закордонних справ цієї країни та інших турецьких компетентних органів з проханням посилити охорону місць організованого відпочинку українських туристів.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з повідомленням, в МЗС сьогодні відбулася міжвідомча нарада для обговорення безпеки та захисту прав громадян України в Турецькій Республіці у контексті подій, що відбуваються в цій країні. У нараді взяли участь, зокрема, представники Мінінфраструктури, ДСНС, Державіаслужби, силових відомств.
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Учасники наради висловились про необхідність рекомендувати громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до міст Анкара та Стамбул до остаточної стабілізації ситуації в Туреччині, а тим українцям, які перебувають в цій країні, виявляти підвищену обережність та не залишати без нагальної потреби місця організованого відпочинку, які перебувають під охороною.
Учасники наради домовилися провести наступну зустріч робочої групи в Міністерстві закордонних справ 18 липня.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину.
Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.
МЗС України закликало українців утриматися від поїздок до Туреччини до нормалізації ситуації в цій країні.
МЗС також рекомендувало українським туристам в Туреччині проявляти підвищену увагу та обережність і залишатися в місцях організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки.
Президент України Петро Порошенко доручив силовим структурам посилити контроль в аеропортах і на південних кордонах України у зв'язку зі спробою військового перевороту в Туреччині.