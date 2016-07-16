У Туреччині затримано військових - ймовірних лідерів перевороту

Так, серед затриманих військових-високопосадовців - командувач Другої армії (частини Сухопутних військ ЗС Туреччини) Адем Худуті, передає ВВС.

Також правоохоронці повідомили про затримання екс-головнокомандувача ВПС Туреччини Акіна Озтюрка.

Ці двоє військових вважаються ініціаторами перевороту.

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Крім того, як повідомляє Анадолу, у південній провінції Іспарта затримали двох генералів: Метіна Аккая і командувача гарнізону генерала Мустафу Курутмаза.

Як повідомляв УНІАН, розпочата Генштабом ЗС Туреччини операція із затримання військовослужбовців, які взяли участь у перевороті, завершена.

У ніч на 16 липня група військових заколотників спробувала встановити контроль над двома найбільшими містами Туреччини - Анкарою і Стамбулом.

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Над столицею Туреччини за наказом змовників були підняті в повітря військові вертольоти і літаки, також у місто були введені танки. Почалася стрілянина, пролунали перші вибухи. Приблизно в той же час у Стамбулі військові під командуванням повстанців перекрили два мости через Босфор.

Бронетехніку заколотників підігнали до міжнародного аеропорту Стамбула "Ататюрк".

Але уряд зберіг контроль над ключовими силовими структурами. Важливу роль у придушенні заколоту відіграли пересічні громадяни Туреччини, які вийшли на вулиці за закликом Реджепа Тайїпа Ердогана. У мечетях мулли закликали турків захистити чинну владу.