Біля Дніпра збираються збудувати "соціальний" ринок із демонтованих кіосків-порушників

Людям, які зараз продають свій товар просто посеред вулиць Дніпра, хочуть запропонувати місця у рядах соціальних ринків, які будуть безпечніші за стихійну торгівлю. Перший такий ринок із планованих 30 хочуть відкрити вже у жовтні. Про це заявив начальник управління реклами та торгівлі міськради Руслан Мороз, повідомили у прес-службі міськради.

Читайте такожУ Дніпрі за зловживання службовим становищем заарештовано посадовця податкової інспекціїЗа словами Руслана Мороза, нині у міськраді розробляють проект, згідно з яким у всіх районах міста недалеко від звичних місць стихійної торгівлі будуть виділятися майданчики, на яких комунальним коштом облаштують прилавки для торговців.

Планується, що за місце на такому соціальному ринку торговцям треба буде сплачувати орієнтовно до 20 гривень щодня.

Крім того, вже наступного літа Дніпро може отримати ще один ринок соціального спрямування. Його хочуть створити з ларьків-порушників, які після демонтажу стали непотрібними своїм власникам.

Начальник управління реклами та торгівлі також розповів, що за останні п'ять місяців з вулиць Дніпра прибрали близько 300 кіосків-порушників. Наразі більше сотні з них залишаються стояти на штрафмайданчику – підприємці не квапляться забирати їх звідти з різних причин.

«Зараз допрацьовується законопроект, який буде винесено на сесію міськради. Він дозволить визначати такі кіоски нічийними і ставити на баланс міської громади. А далі вже використовувати їх за призначенням», - розповів Руслан Мороз.

Одним із варіантів використання споруд він назвав створення масштабного соціального ринку, який розмістять за межами Дніпра.