Викрадення чиновника "Укрзалізниці" у Києві: глава Мінінфраструктури прокоментував ситуацію

Про свою реакцію він повідомив на сторінці у Facebook.

"Повертаючись додому, прочитав про зухвале викрадення одного з високопоставлених співробітників УЗ, керівника департаменту електрифікації Валерія Людмирського", - розповів Омелян.

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Він висловив сподівання, що правоохоронні органи швидко зможуть встановити його місцезнаходження Лидмирського, і він неушкодженим повернеться додому.

"Водночас, ситуація в Укрзалізниці тривожить все більше. Планую сьогодні провести ґрунтовну розмову з Бальчуном щодо реального стану справ у компанії, кадрової політики та плану дій реформування УЗ", - заявив глава Мінінфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок ввечері, 18 липня, в Києві викрали начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерія Лидмирського.