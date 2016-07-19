В Києві викрали начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці"

Про це з місця події повідомляє ТСН.

За її словами, викрадення відбулося близько 21.00 біля його будинку по вулиці Кудряшова у Солом'янському районі столиці.

Читайте такожЗМІ показали, як живе чиновник "Укрзалізниці" - учасник резонансної ДТП під Києвом (фото)

Валерій Лидмирський вийшов погуляти зі своїм собакою. Коли вони вже поверталися додому, зловмисники вбили собаку, нейтралізували Лидмирського електрошокером і повезли його в невідомому напрямку.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.