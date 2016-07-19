В Києві викрали начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці"
00:54, 19 липня 2016Суспільство
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В понеділок ввечері, 18 липня, в Києві викрали начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерія Лидмирського.
gottstat.com
Про це з місця події повідомляє ТСН.
За її словами, викрадення відбулося близько 21.00 біля його будинку по вулиці Кудряшова у Солом'янському районі столиці.
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Валерій Лидмирський вийшов погуляти зі своїм собакою. Коли вони вже поверталися додому, зловмисники вбили собаку, нейтралізували Лидмирського електрошокером і повезли його в невідомому напрямку.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
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