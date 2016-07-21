Запровадження надзвичайного стану у Туреччині не перешкоджатиме відпочинку туристів – посольство

Про це повідомляється на сайті посольства з посиланням на заяву Міністерства культури та туризму Туреччини з приводу оголошення надзвичайного стану.

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Як зазначили у дипломатичній місії, надзвичайний стан, оголошений по всій території Туреччини терміном на три місяці з 21 липня 2016 року, становить собою пакет заходів, які будуть застосовуватися в рамках конституційного права, для підвищення заходів безпеки з метою забезпечення державним органам можливості боротися із загрозою, спрямованою проти прав і свобод громадян.

Зазначений пакет заходів не включає обмежень базових прав і свобод. Заходи безпеки, які будуть вживатися, в жодній формі не впливатимуть на повсякденне життя громадян Туреччини, подорожі та відпустки гостей, які відвідують країну, та не створюватимуть жодних перешкод для міжнародного туризму та повітряного сполучення. Будь-які негативні ситуації, які могли б вплинути на безпечний відпочинок гостей на усіх туристичних напрямках, відсутні.

Як повідомляв УНІАН, раніше посольство України в Туреччині заявило, що у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану в Туреччині українці при перебуванні у цій країні повинні завжди мати при собі посвідчення особи.